300.000 euro voor openbaar vervoer en fietssnelwegen

07 januari 2019

15u05 0 Leuven Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) investeert 1,8 miljoen euro in zes strategische projecten om tot een betere ruimtelijke kwaliteit te komen in Vlaanderen. Eén van de laureaten is de provincie Vlaams-Brabant met Regionet Leuven. Dat project krijgt 300.000 euro.

Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) trekt de portefeuille open voor meer ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen. Meer concreet investeert Joke Schauvliege 1,8 miljoen euro in strategische projecten. In 2018 werden 16 aanvragen ingediend waaruit een commissie van deskundigen 6 projecten selecteerde. Zij ontvangen elk 300.000 euro. De subsidie levert een bijdrage in de loon- en werkingskosten van een projectcoördinator en moet de initiatiefnemers in staat stellen drie jaar lang een professionele coördinatie op te zetten. Eén van de laureaten is de provincie Vlaams-Brabant voor de voortzetting van het project Regionet Leuven.

Knooppunten

Minister Schauvliege: "Vanuit de ambitie om de leefbaarheid en bereikbaarheid van de Leuvense regio veilig te stellen, tracht het project de ruimtelijke ontwikkelingen in de regio te koppelen aan een hoogwaardig openbaar vervoersnetwerk en een netwerk van fietssnelwegen. Door de subsidiëring van dit project draag ik bij aan de realisatie van de vervoerregio Leuven waarbij het ontwikkelen van knooppunten van collectieve vervoersstromen en fietsinfrastructuur centraal staan."