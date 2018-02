30 maanden cel gevraagd voor overval op Exotic World 01 februari 2018

Leuven Voor twee twintigers is 30 maanden cel gevraagd voor een overval op Exotic World in de Brusselsestraat in Leuven vorig jaar. Een van hen blijft staalhard ontkennen.

Buurtwinkel Exotic World is wel vaker het mikpunt van dieven en overvallers. Zo ook vorig jaar op 26 juli. D.T. (23) uit Leuven en S.N. (26) uit Schaarbeek stonden gisteren terecht voor de gewapende overval waarbij 720 euro werd buitgemaakt. Een kassierster werd bedreigd met een moersleutel. De nummerplaat van de vluchtwagen leidde naar de Leuvenaar. Hij bekende uiteindelijk de feiten, in tegenstelling tot de Brusselaar. Zijn advocaat ontkende ten stelligste dat zijn cliënt iets met de overval te maken had. "Op de camerabeelden is niet uit te maken dat hij de tweede dader zou zijn." Het parket was daarentegen wel overtuigd en vroeg een jaar cel. De Leuvenaar riskeert daarbovenop nog eens zes maanden voor de diefstal van drankflessen bij Colruyt. De advocaat van T. vroeg daarvoor de vrijspraak. Vonnis 21 februari. (KAR)