30 maanden cel en 50.000 euro boete voor meester-oplichter 27 februari 2018

03u04 0 Leuven Zevenhonderd liter mazout uit de stookolietank van een huurhuis pompen. De 55-jarige Benjamin S. draait er zijn hand niet voor om. Voor de waslijst aan feiten kreeg de hardleerse oplichter nu de rekening gepresenteerd: 30 maanden cel en 50.000 euro terugbetalen aan zijn slachtoffers. "Het is een onweerstaanbare drang", verklaarde de vijftiger.

Benjamin S. (55) zit momenteel een lange celstraf uit in de gevangenis van Hasselt voor gelijkaardige feiten in heel Vlaanderen. Diefstal, flessentrekkerij, oplichting: het is de vijftiger allemaal niet vreemd. In Leuven stond hij voor de rechter voor het uitschrijven van ongedekte cheques, het te koop stellen van vervangwagens en voor het opstrijken van huurgelden terwijl hij niet de eigenaar van de woning was. In zo'n huurhuis in Wilsele ging hij er zelfs met het meubilair en 700 liter stookolie aan de haal.





Hij legde grotendeels bekentenissen af maar verklaarde "een onweerstaanbare drang" te hebben om mensen te bedotten. De lijst aan slachtoffers is dan ook lang. Hij moet in totaal zo'n 50.000 euro terugbetalen.





Daarnaast wordt zijn verblijf in de gevangenis verlengd met 30 maanden. Hij kreeg eveneens een boete van 1.200 euro. (KAR)