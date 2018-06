30 CC heeft al 30.000 tickets verkocht 12 juni 2018

ultuurcentrum 30CC lanceerde zaterdagochtend de ticketverkoop voor het nieuwe seizoen. In tegenstelling tot vorig jaar verliep dit jaar alles uiterst vlot. Meer zelfs, zaterdag gingen er al ruim 30.000 tickets over de toonbank en dat zijn er 2.000 meer dan op hetzelfde ogenblik vorig seizoen. Nooit eerder verkocht 30CC zoveel tickets in zo'n korte tijdspanne.





"Er blijven nog veel tickets beschikbaar voor vele mooie producties", zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a). "Nog meer dan de voorbije seizoenen koos het 30CC-publiek vooral voor de onlineverkoop. Onze medewerkers en leverancier hebben de juiste lessen getrokken uit de mindere ervaring van vorig jaar. Op het piekmoment zaten er zo'n 2.000 klanten in de elektronische wachtrij en liep de wachttijd op tot meer dan 1 uur maar het systeem bleef performant. Vanaf 11.30 uur was er zelfs geen wachttijd meer."





Meer info: www.30CC.be (BMK)