3.600 euro voor podiumkansen 31 januari 2018

De provincie Vlaams-Brabant gaf nog een laatste keer subsidies voor jong Vlaams-Brabants muzikaal talent. Hiermee stimuleert ze organisatoren om jonge acts te programmeren en geeft zo de vele jonge talenten in de regio de kans om hun werk aan een groot publiek te tonen.





De volgende organisatoren kregen subsidies: Klank uit Leuven kreeg 300 euro voor de podiumavond 'SOJO sounds KLANK, This Ain't Noise uit Heverlee kreeg 300 euro voor het kleine festival 'This Ain't Noise fest', Mondi'alle uit Halle kreeg 2.000 euro voor het festival 'Toernee Mondi'alle'.





Tot slot kreeg Charlie Smedts / Damiaanscouts uit Wilsele 1.000 euro voor het festival 'RadioActive'18'. (ADPW)