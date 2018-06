3.500 leerlingen naar Doe-boerderij 23 juni 2018

Leuven Samen Onderwijs Maken (SOM) maakte gisteren de concrete resultaten bekend van twee jaar intensief samenwerken.

"Ondertussen gingen bijvoorbeeld al 3.500 leerlingen leren over de natuur, techniek en landbouw in de Doe-boerderij", zegt schepen en kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).





Twee jaar geleden sloegen alle onderwijspartners de handen in elkaar om het Leuvense onderwijs te innoveren en concrete uitdagingen aan te gaan. Het netwerk kreeg de naam 'Samen Onderwijs Maken' (SOM) en richtte zich op thema's zoals ervaringsgericht leren, begeleiding bij studiekeuze, co-teaching of begeleiding voor minderjarige anderstalige nieuwkomers. Met resultaat want heel wat scholen ontdekten bijvoorbeeld co-teaching en een veertigtal anderstalige nieuwkomers krijgen ondertussen intense begeleiding van een multidisciplinair team. "De intense samenwerking in het Leuvense onderwijs blijkt een succes. Zo is het project rond ervaringsgericht leren een schot in de roos met de Doe-boerderij in Abdij van Park. Twee jaar geleden ontving dieleerplek de eerste leerlingen. Ondertussen gingen al 3.500 leerlingen er leren over de natuur, techniek en landbouw. Achttien klassen lopen er zelfs een vast traject." (BMK)