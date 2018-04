3.000 Nepalezen vieren Nieuwjaar... 2075 16 april 2018

02u25 0 Leuven De Nepalese gemeenschap in Leuven heeft zaterdag Nepalees Nieuwjaar gevierd op het Leuvense Martelarenplein. Volgens hun kalender werd het zaterdag 2075. In Leuven wonen zo'n 3.000 Nepalezen.

Zaterdag om 14 uur werd het gratis festival plechtig geopend in aanwezigheid van eregenodigden uit diverse politieke kringen en verenigingen. Nadien was er een gratis receptie voor alle Leuvenaars en geïnteresseerden met hapjes en drankjes.





Het geheel werd geanimeerd met Nepalese muziek en culturele dans in de typische klederdrachten. Ook de kinderen kwamen aan hun trekken met een springkasteel en kindergrime. Er waren ook diverse eet- en drankstandjes zijn waar ook Nepalese producten te koop werden aangeboden.





"Dit Nepalese festival is dé ideale gelegenheid gebleken om kennis te maken met deze bijzondere cultuur en om de Nepalese buren beter te leren kennen", laat Khadka Bahadur KC, coördinator van het festival weten.





In België leven om en bij de 8.000 Nepalezen, voornamelijk in Leuven, Antwerpen, Gent, Brugge en Brussel. In Leuven zijn dat er zo'n 3.000.





In tegenstelling tot België (zonnekalender) telt men in Nepal volgens de maankalender. Dat betekent dat het Nieuwjaar daar in de maand april valt en men in hun tijdrekening sinds 14 april in het jaar 2075 leeft. (ADPW)