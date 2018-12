3.000 fans schreeuwen BDO Haasrode-Leuven naar Europese kwalificatie Stefan Van de Weyer

06 december 2018

09u46 0 Leuven De Leuvense Sportoase stond woensdagavond helemaal op zijn kop daar volleybalclub BDO Haasrode-Leuven schakelde in zijn eerste Europese campagne ooit het Bulgaarse CSKA Sofia uit in de eerste ronde van de CEV Challenge Cup. Er kwamen 3.000 uitgelaten supporters opdagen in hun eerste Europese thuismatch ooit om BDO naar de volgende ronde te schreeuwen.

In de eerste set was het nog spannend tegen de uitgekookte Bulgaren, maar deze werd finaal gewonnen. Tijdens de tweede en derde set ging het qua sfeer steeds crescendo naarmate de Europese kwalificatie naderde. Na de rake matchbal ontplofte de Sportoase en barstte een waar feestje los ter ere van BDO dat met 1-3 op Sofia en de 3-0 thuiszege verdiend naar de volgende ronde gaat. Het VHL-Dance Team, de VHL-band en de Skippies Bierbeek hadden overigens ook ruimschoots hun duit in het zakje gedaan om het vuur in de supporters te krijgen.

Het was geleden van de bekerwinst van basketploeg de Leuven Bears tegen Spirou Charleroi in 2005 dat er nog eens zoveel volk was afgekomen naar de sporttempel aan de Philipssite.

Ze komen in de volgende ronde, de 1/8ste finales, uit tegen het Israëlische Hapoel Yoav. Een datum voor de thuismatch is er voorlopig nog niet.

