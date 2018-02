3.000 euro boete voor stroomstoot-wapen in theehuis 28 februari 2018

De vzw Nomad achter het gelijknamige theehuis heeft van de rechter een boete van 3.000 euro opgelegd gekregen. Op 3 juni 2016 werd er tijdens een huiszoeking een stroomstootwapen aangetroffen. Omdat niet duidelijk was aan wie het wapen toebehoorde, werd de vzw gedagvaard. Tijdens het proces daagde niemand op en werd er bij verstek een boete van 3.000 euro uitgesproken. De eigenaar van het theehuis werd vorig jaar, samen met zijn twee broers, nog veroordeeld tot een fikse celstraf voor hun betrokkenheid bij een handel in cocaïne, hasj en cannabis. Het theehuis werd in dat dossier meermaals genoemd als afspreekplaats en draaischijf voor de drugshandel. (KAR)