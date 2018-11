29-jarige bestuurder legt positieve speekseltest af KAR

25 november 2018

Een 29-jarige bestuurder uit Boortmeerbeek is zaterdagnacht zijn rijbewijs kwijtgespeeld na een positieve speekseltest in Leuven. Een patrouille merkte op hoe de bestuurder verschillende verkeersinbreuken beging in het centrum van de stad. Ze gingen over tot controle van het voertuig en vonden aanwijzingen van druggebruik. Een speekseltest wees uit dat de twintiger onder invloed van verdovende middelen reed.