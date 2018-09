27 fietsers zonder licht betrapt 07 september 2018

02u30 0 Leuven De Leuvense politie hield woensdagavond een verkeersactie waarbij bijzondere aandacht was voor fietslichten.

Geen overbodige luxe want tijdens de wolkbreuk later op de avond zag je geen hand voor ogen. Tijdens deze verkeersactie werden 27 fietsers zonder licht betrapt.





Eén fietser gebruikte de zaklampfunctie van zijn telefoon als fietslicht. Hij ging dan ook op de bon voor het rijden met een draagbare telefoon in de hand.





Enkel een duidelijk zichtbaar fietslicht voldoet om zich veilig in het verkeer te begeven. De politie zal gedurende het hele school- en academiejaar streng controleren op fietsers zonder licht. (ADPW)