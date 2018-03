250 nieuwe bomen in Abdij van Park 24 maart 2018

Leuven mag zich het hele jaar lang European Green Leaf noemen, een prestigieuze erkenning van Europa voor haar inspanningen op het vlak van duurzaamheid en levenskwaliteit. "Een heel jaar lang willen we dat in de kijker zetten en zo nog meer mensen betrekken bij onze ambitie om van Leuven één van de meest leefbare en groene steden van Europa te maken", zegt schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani (sp.a). "Onder meer met deze actie, waarbij we samen met de leerlingen van Sint-Norbertus een 250-tal boompjes planten aan Abdij van Park. Ik wil voor elk van de 10.000 Leuvense kinderen een boom aanplanten. De Green Leaf is vooral voor hen heel belangrijk. Als we onze kinderen en kleinkinderen een toekomst willen geven, moeten we nu werken aan een leefbaar en duurzaam klimaat. Onze ambitie is om van Leuven de groenste stad van Europa te maken. Elke boom die we planten is een stap dichter bij het realiseren van die ambitie." (BMK)





