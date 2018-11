24-jarige Kelly Quanten grijpt naast kroontje Miss International Bart Mertens

09 november 2018

19u45 2 Leuven De 24-jarige Kelly Quanten uit Leuven is er niet in geslaagd zich te kronen tot Miss International 2018. Tijdens de wedstrijd — die vandaag in Japan werd georganiseerd — viel Kelly Quanten af toen de top vijftien bekend werd gemaakt.

De Leuvense schone Kelly Quanten (24) hoopte de 58ste editie van Miss International op haar naam te schrijven maar dat is niet gelukt. Quanten viel af toen de top vijftien bekend werd gemaakt in de wedstrijd die vandaag in Japan werd georganiseerd.

Kelly Quanten beleefde naar eigen zeggen een fantastisch avontuur en werd de voorbije weken ondergedompeld in de Japanse cultuur. “Ik genoot er elke dag opnieuw van”, aldus Quanten. De 24-jarige moest het in de wedstrijd — de derde grootste verkiezing na Miss World en Miss Universe — opnemen tegen kandidaten uit 80 landen. Ze verdedigde met waardigheid de Belgische driekleur, maar de zege ging uiteindelijk naar Miss Venezuela. Miss Colombia, Miss Roemenië, Miss Zuid-Afrika en Miss Filipijnen kroonden zich tot eredames.