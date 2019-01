230.000 euro om inwoners meer te laten bewegen Het goede voornemen van Leuven: sportieve inwoners Bart Mertens

02 januari 2019

11u50 0 Leuven De stad Leuven is één van de negen steden die haar inwoners meer wil laten bewegen en daarvoor subsidies krijgt voor project ‘Active Local Europe’. Leuven wordt de ‘trekker’ van het project en haalde 230.000 euro binnen. Naast Leuven krijgen in ons land ook Anthisnes en Izegem financiële steun van de de Europese Adviescommissie.

De stad Leuven stapt 2019 binnen met het welbekende gezegde ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’. De stad Leuven wil haar inwoners de komende jaren zoveel mogelijk motiveren om meer te bewegen en mikt daarbij verder dan de eigen stadsgrenzen. De sportdienst van de stad diende enkele maanden geleden het project ‘Active Local Europe’ in en haalde een projectsubsidie van 230.000 euro binnen. Het project ging gisteren van start.

Bergamo

“Leuven wordt de ‘trekker’ van dit Europese project”, aldus voormalig schepen van Sport Erik Vanderheiden (CD&V). “Het project houdt de oprichting in van een platform voor steden en gemeenten die grensoverschrijdend samenwerken op het gebied van sport en beweging. Naast Leuven nemen onder meer Den Haag, Bergamo en Ingelheim deel. Concreet houdt het project in dat steden en gemeenten elkaar zo eenvoudig mogelijk moeten kunnen vinden om samen te werken op het gebied van sport en bewegen. Het uiteindelijke doel is kansen te creëren voor steden en gemeenten om hun burgers het gevoel te geven dat ze bij een open samenleving horen en gezond en gelukkig zijn.”

Negen steden

De stad Leuven zal in het najaar van 2020 een tweedaagse ‘community of practice’ organiseren met als thema het gebruik van de openbare ruimte voor sport en bewegen. Een dertigtal sportmedewerkers uit de negen deelnemende steden en vier deelnemende nationale netwerken zullen deelnemen aan de tweedaagse. De kosten van de Leuvense participatie worden volledig gedekt door de EU-projectsubsidie.

