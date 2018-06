23 gemeenten kiezen voor kraantjeswater 22 juni 2018

02u28 0

23 Vlaams-Brabantse steden en gemeenten bevestigden onlangs hun engagement om voluit voor kraantjeswater te gaan. Dit gebeurde in Leuven in aanwezigheid van acteur Herman Verbruggen - peter van het project drinKraantjeswater -, Eddy Troosters, directeur distributie en toevoer De Watergroep en Tie Roefs, gedeputeerde Leefmilieu Provincie Vlaams-Brabant.





Aarschot, Bierbeek, Diest, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek , Haacht, Herent, Hoegaarden, Hoeilaart, Kapelle-op-den-Bos, Keerbergen, Kortenaken, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Sint-Pieters-Leeuw en Zemst bevestigden hun engagement en kiezen voor kraantjeswater. In totaal ondertekenden meer dan tachtig Vlaamse gemeenten dit charter.





Gemeenten die het charter willen ondertekenen kunnen dat online via www.drinkraantjeswater.be/ gemeentecharter.





(SVDL)