22 politiezones in Vlaams-Brabant bevragen de bevolking 16 februari 2018

02u24 0 Leuven Provinciegouverneur Lodewijk De Witte roept de inwoners van Vlaams-Brabant op om mee te werken aan de bevolkinsbevraging van de politie over verschillende veiligheidsthema's. Zo kunnen de veiligheidsdiensten het toekomstig veiligheidsbeleid afstemmen op de noden van de bevolking.

Momenteel wordt alles in gereedheid gebracht voor de nieuwe editie van de veiligheidsmonitor. Dit is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's van de FOD Binnenlandse Zaken in samenwerking met de politie en de lokale besturen. De resultaten vormen de insteek voor de nieuwe beleidsplannen voor de lokale politie en de lokale besturen, die in 2019 worden opgemaakt. Binnen de provincie Vlaams-Brabant hebben 22 van de 24 politiezones ervoor gekozen aan deze bevraging deel te nemen. Vanaf midden maart vertrekken de vragenlijsten, en wie er eentje ontvangt, is toevallig geselecteerd via een wetenschappelijke steekproeftrekking. Deelnemen kan zowel op papier als digitaal. De verwerking gebeurt volledig anoniem. Alle informatie staat duidelijk in een begeleidende brief. (ADPW)