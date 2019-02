22 Leuvense scholen doen mee aan Duurzame Week Bart Mertens

14 februari 2019

15u15 0 Leuven Nog tot 15 februari zetten 22 Leuvense scholen de thema’s duurzaamheid en klimaat extra in de kijker. Tijdens verschillende workshops, evenementen en educatieve acties werken leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs rond duurzaamheid. Stad Leuven slaat hiervoor de handen in elkaar met Oxfam, Goodplanet, Djapo, De Aanstokerij en Studio Globo.

In totaal nemen 22 Leuvense scholen deel aan de Duurzame Week, goed voor een honderdtal workshops op maat van de leerlingen. Tijdens sessies zoals ‘Wat is Watt’ en ‘Lievelings(w)eten’ worden de leerlingen deze week op een interactieve manier ondergedompeld in onderwerpen zoals eerlijke handel, energieverbruik, kansarmoede, voedselstrategie en duurzame mobiliteit. De Duurzame Week is één van de acties rond Leuvense Klimaatscholen, een traject dat een heel schooljaar lang loopt. Dit schooljaar schreven 34 van de 43 lagere en 14 van de 19 Leuvense middelbare scholen zich in als Klimaatschool. Ze ondertekenden een charter waarmee ze zich dit schooljaar engageren om met de leerlingen rond duurzaamheid te werken.

Klimaatambities

“De voorbije weken werd duidelijk dat veel jongeren vragende partij zijn voor meer aandacht voor klimaat en duurzaamheid op school. We hopen dat deze activiteiten voor de nodige inspiratie zorgen en hen mee vormen tot goed geïnformeerde klimaatburgers. Dat is belangrijk want we willen onze klimaatambities waarmaken”, zegt schepen van Duurzaamheid David Dessers (Groen). “Het doet me deugd om te zien dat scholen en experten samenwerken om leerlingen nog meer te leren over duurzaam leven. Want we moeten dit allemaal samen doen”, vult schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a) aan.

Meer over onderwijs en opvoeding