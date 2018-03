21 maanden cel voor knuffeldief 01 maart 2018

Een 19-jarige knuffeldief, zonder gekend adres, is veroordeeld tot 21 maanden cel voor meerdere diefstallen. In oktober vorig jaar kon Nordin Y. bij enkele slachtoffers in het centrum van Leuven gsm's ontfutselen als knuffeldief. Hij pakte zijn slachtoffer vast en via een afleidingsmanoeuvre ging hij aan de haal met meerdere smartphones. Na een achtervolging kon hij gevat worden. Hij had geen geldige identiteitsdocumenten op zak en stond gekend onder meerdere aliassen. Y. stond eveneens terecht omdat hij had ingebroken in een studio in Leuven. Daar stal hij minstens een hoofdtelefoon.





De tiener kon gepakt worden omdat hij vingersporen achterliet op het raam. "Hij leeft in de illegaliteit en het gevaar op herhaling van de feiten is groot", merkte de rechter op in het vonnis. Hij veroordeelde de tiener voor alle feiten samen tot 21 maanden cel en 400 euro boete. De jongeman zit ondertussen in de gevangenis voor andere feiten.





(KAR)