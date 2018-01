20 testrijders leasen, rijden en delen een jaar lang elektrisch 02u28 0 VPL De testrijders mogen een jaar lang et de Nissan Leaf rijden. Leuven Twintig particulieren, ondernemers, lokale overheden en organisaties uit Vlaams-Brabant krijgen vanaf 6 juni de kans om 1 jaar lang als zogenaamde testrijders een Nissan LEAF te delen met buren, vrienden, collega's en onbekenden. Op het einde van het jaar zijn de 20 auto's meer dan 1.500 keer gedeeld. De zoektocht naar 20 testrijders start vandaag en loopt tot midden maart.

Het project is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu (BBL), Nissan, ALD Automotive en krijgt de steun van provincie Vlaams-Brabant. "Het project richt zich op een breed publiek. We willen immers zoveel mogelijk mensen op een laagdrempelige manier laten kennismaken met elektrisch leasen, rijden en delen. Via 20 testrijders die een elektrische auto zoveel mogelijk delen met buren, vrienden, collega's en kennissen, ontstaat een groeiende community van e-rijders. We starten op in Vlaams-Brabant, maar zullen na 1 jaar ook in andere provincies in Vlaanderen testrijders zoeken", zegt Laurien Spruyt, beleidsmedewerker mobiliteit bij Bond Beter Leefmilieu. De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt het project testrijders met een subsidie van 53.000 euro. Het project draagt immers bij aan haar ambitie om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn. "Om als provincie klimaatneutraal te zijn tegen 2040, doen we een beroep op zoveel mogelijk gemeenten, organisaties en burgers", zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. "Een van de belangrijkste manieren om te komen tot een klimaatneutrale provincie is bovendien door in te zetten op duurzame mobiliteit. 44% van de CO2-uitstoot in Vlaams-Brabant is immers afkomstig van transport, hoofdzakelijk van personenwagens die op diesel rijden", weet Roefs. (ADPW)