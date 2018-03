20 maanden cel voor pikante chats met minderjarigen 07 maart 2018

02u57 0 Leuven Voor pikante chatsessies met minderjarigen, sommigen waren nog geen 16 jaar, is een 30-jarige Leuvenaar veroordeeld tot 20 maanden cel.

De straf is met probatie-uitstel als N.V. zich verder laat begeleiden en geen contact meer zoekt met niet-begeleide minderjarigen. De dertiger deed zich in 2014 voor als minderjarige op Facebook. Zo legde hij contact met een 8-tal minderjarigen. Een meisje van 12 kreeg hij zo ver dat ze via Skype expliciete handelingen stelde. De 12-jarige werd betrapt door haar moeder die klacht indiende.





Bij een huiszoeking bij V. werd een laptop aangetroffen met 45 foto's van meisjes tussen 11 en 17 jaar oud.





In totaal werden er 5.813 chatberichten gerecupereerd.





"De inhoud van de gesprekken was aanvankelijk relatief onschuldig maar al gauw kregen de gesprekken een expliciet karakter", aldus de rechter.





In 2009 trof de man al een minnelijke schikking voor gelijkaardige feiten.





(KAR)