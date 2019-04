20.000ste rit voor Mobiliteitscentrale Vlaams-Brabant Bart Mertens

08 april 2019

18u30 0 Leuven De Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer Vlaams-Brabant regelde sinds 2016 liefst 20.000 ritten voor personen met een vervoersbeperking.

De Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) geeft alle inwoners van Vlaams-Brabant met een verminderde mobiliteit, hulpverleners of familie met een mobiliteitsvraag informatie en advies over aangepast vervoer. Wie niet in een rolstoel zit, krijgt advies over de meest geschikte vervoersoptie en de nodige informatie, zodat ze snel en gemakkelijk hun vervoer zelf kunnen regelen. Voor rolstoelgebruikers regelt de MAV het aangepast vervoer zelf. De MAV heeft zelf geen voertuigen maar werkt met 17 vervoerders samen om de ritten uit te voeren. “We vinden het belangrijk dat alle Vlaams-Brabanders aan dezelfde prijs kunnen rijden. In samenwerking met alle vervoerders en met financiële steun van de provincie werd de prijs naar 50 cent per kilometer gebracht”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Mobiliteit. “Maar we kijken ook naar het klimaat. Alle ritten worden zo geregeld dat het aantal lege kilometers zo beperkt mogelijk blijft.” De mobiliteitscentrale is te bereiken via het gratis nummer 0800/26.990 of via mobiliteitscentrale@vlaamsbrabant.be