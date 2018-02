2 miljoen euro woonpremies 21 februari 2018

De provincie Vlaams-Brabant biedt premies aan voor dakisolatie en voor de plaatsing van superisolerend glas. Daarnaast zijn er ook premies voor woningaanpassingen voor ouderen en personen met een beperking. In 2017 hebben 2.711 Vlaams-Brabanders een premie ontvangen, goed voor een budget van 2 miljoen euro. Onder hen 825 ouderen en mensen met een beperking. Samen zijn ze goed voor een premiepot van bijna 1,5 miljoen euro. Opvallend is dat er al jaren op een rij meer dossiers (540) worden ingediend vanuit het arrondissement Leuven dan vanuit het arrondissement Halle-Vilvoorde (285). Om kansengroepen een extra duwtje in de rug te geven, geeft de provincie aanvullende premies voor dak- of zoldervloerisolatie. "In 2017 noteerden we 184 dossiers, goed voor ruim 110.000 euro premies. Ook voor deze premie stellen we vast dat de inwoners van het arrondissement Leuven makkelijker hun weg vinden naar de provinciale premie dan die uit Halle-Vilvoorde", zegt gedeputeerde Tom Dehaene. 1.702 gezinnen deden een beroep op de premie voor superisolerende beglazing, samen goed voor een subsidiekost van 365.000 euro. (BMK)