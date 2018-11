2.621 bezoekers voor Playground Festival Buitenlanse pers is lovend Bart Mertens

21 november 2018

16u45 0 Leuven De 12e editie van Playground Festival bracht 2.621 liefhebbers op de been. Het gevarieerde programma viel zelfs bij de internationale vakpers. “Playground is uitgegroeid tot één van de belangrijkste performance festivals in Europa, van het type Performa New York, met tal van performance kunstenaars die er op dit moment toe doen”, liet Metropolis M bijvoorbeeld optekenen.

Playground Festival is weliswaar niet gericht op de grote massa maar neemt wel een belangrijke rol waar in de Leuvense kunstenscène. Meer zelfs, Playground wist zich de voorbije jaren op te werken tot een geliefd festival dat steeds meer aandacht krijgt in het buitenland. Dat ligt onder meer aan de internationale programmatie van hoog niveau. Zo was er bijvoorbeeld de internationale klepper Naufus Ramirez-Figueroa die eerder te zien in Tate Modern. Die mocht de spits afbijten met een soloperformance in Museum M. “Clédat & Petitpierre brachten Saint-Tropez dan weer heel even naar Leuven met hun aaibare Baigneurs in gestreepte badpakken. En de Grieks-Belgische kunstenares Eleni Kamma blies de middeleeuwse processiereuzin Megera nieuw leven in”, aldus schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a).

Konijnvogel

“Ook in kunstencentrum STUK was er heel wat te beleven. Daar staken onder meer de dames van Buren Beyoncé naar de kroon met het beklijvende Blue Skies Forever. Het kunstenaarsduo liet het ene archetypische vrouwbeeld na het andere los op een uitverkochte zaal en het publiek smulde van zoveel energieke experimenteerdrift”, zegt Steven Vandervelden, curator en directeur van STUK. “Toch ook een speciale vermelding voor Clédat & Petitpierre die zich met Les Songes d’Antoine aan een performance voor kinderen waagden. Dankzij dit Franse kunstenaarsduo hebben talloze Leuvense kinderen nu een telegeleide konijnvogel op hun verlanglijstje voor de sint staan. Ik wil ook nog vermelden dat er momenteel ontzettend veel interessant werk gemaakt op het snijvlak van beeldende kunst en podium. Onze longlist voor de volgende editie van Playground is al erg goed gevuld.”