2.000 extra plaatsen voor fietsers onder station Auto’s voortaan op verdieping -2 Bart Mertens

04 december 2018

19u50 0 Leuven De NMBS gaat 2.000 extra fietsenplaatsen voorzien in de ondergrondse parking onder het Martelarenplein. Dat is meer dan welkom want meer dan geregeld moet de Leuvense politie foutgeparkeerde fietsen van het plein verwijderen. Dat is volgens de Leuvense Fietsersbond te wijten aan een gebrek aan fietsparking in de stationsomgeving.

Goed nieuws voor de fietsers want er komen 2.000 extra plaatsen voor fietsen in de ondergrondse parking onder het Martelarenplein. Dat bevestigt NMBS-woordvoerder Bart Crols. Het gaat om een nieuwe fietsenparking op verdieping -1 die aansluit op de reeds bestaande fietsenparking. Door de uitbreiding van het aantal plaatsen moeten de wagens verhuizen naar verdieping -2 maar dat heeft geen invloed op het aantal plaatsen voor auto’s. Dat zijn en blijven er dus iets minder dan 400. “De nieuwe fietsenparking zal klaar zijn in 2020. De werkzaamheden beginnen in het eerste kwartaal van 2019. De parking zal gratis zijn voor fietsers”, aldus Bart Crols van NMBS.

Fietsstad

De Leuvense Fietsersbond zal het nieuws over de extra parkeerplaatsen voor tweewielers graag horen. Volgens de fietsers is er immers te weinig capaciteit in de stationsomgeving. Meer dan geregeld moet de politie foutgeparkeerde tweewielers weghalen op het Martelarenplein. Dat ligt volgens de leden van de Fietsersbond niet aan onwil vanwege de fietsers maar aan een tekort aan parkeergelegenheid voor tweewielers. De NMBS biedt momenteel al 6.000 plaatsen voor fietsers aan, zowel aan de voorkant als aan de achterkant van het station. Schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a) blijft herhalen dat Leuven een echte fietsstad wil worden en dat de stad zal blijven investeren in fietsinfrastructuur. “De 2.000 extra plaatsen zijn meer dan welkom en we kunnen zelfs nog uitbreiden tot 4.000 plaatsen”, klinkt het.