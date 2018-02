19-jarige drugsleverancier noemt zichzelf 'fijnproever' 17 februari 2018

02u34 0 Leuven Een 19-jarige Leuvenaar heeft opschorting van straf gekregen voor het bezit van 180 gram cannabis en een mini wietplantage. Tijdens het maatschappelijk onderzoek noemde de tiener zichzelf een 'fijnproever' als het op drugs aankwam.

In mei 2016 hield de politie een huiszoeking bij de tiener. In zijn kamer vond de politie 180 gram cannabis en meerdere drugsgerelateerde voorwerpen die wezen op de verkoop van drugs. In een andere kamer verborg de jongeman een microplantage met wietplanten. De Leuvenaar gaf aan dagelijks drie à vier joints te roken en in het verleden drugs te hebben gedeald. Om te peilen naar de man zijn leefsituatie beval de rechter een maatschappelijke enquête. Daaruit kwam naar voren dat de tiener zichzelf een fijnproever noemde wat drugs betrof.





Tijdens zijn proces gaf hij aan nog altijd cannabis te consumeren. Hij was ook niet meteen van plan ermee te stoppen, deelde hij mee aan de rechter. Die gaf de tiener opschorting van straf, gedurende 2 jaar, als hij onder andere een cursus omgaan met drugs volgt. (KAR)