18-jarige fietsster naar ziekenhuis nadat ze tegen autoportier rijdt ADPW

06 november 2018

15u46 2

Een 18-jarig meisje uit Kessel-Lo diende dinsdagochtend even voor 11 uur na een aanrijding voor verzorging naar het ziekenhuis te gaan. Ze reed met haar fiets in de Kruisstraat tegen het openzwaaiend portier van een geparkeerde auto. Ze ging met een klap tegen de grond en klaagde van pijn aan een hand, een been en de onderrug. Het slachtoffer werd door de bestuurder van de wagen persoonlijk overgebracht naar de dienst spoed van het UZ Gasthuisberg.