1733: nieuw nummer voor dokter van wacht 27 januari 2018

1733 vervangt het oude wachtnummer voor de dokter van wacht voor de regio Oost-Brabant. Vanaf nu dienen alle patiënten eerst naar dit nummer te bellen.





De operatoren zullen op basis van de medische protocollen bepalen welk hulpmiddel uitgezonden wordt (MUG, pit, ambulance, huisbezoek dringend, huisbezoek gepland) of naar welke hulpdienst men zich moet begeven (wachtpost of bij de eigen huisarts na de wachtdienst).





Op de website http://www.w8post.be/1733 kan u ook alle informatie voor patiënten in het Nederlands, Frans of Engels vinden. (ADPW)