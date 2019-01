17 scholen protesteren morgen voor klimaat in Leuven De Zevensprong verwacht minstens 2.000 leerlingen Bart Mertens

30 januari 2019

17u50 0 Leuven De actie ‘Le(u)ven voor het Klimaat’ loopt als een trein. Morgen verwacht initiatiefnemer basisschool De Zevensprong minstens 2.000 protesterende leerlingen op het Ladeuzeplein in Leuven. “Al minstens 17 lagere scholen uit Leuven hebben bevestigd dat ze aanwezig zullen zijn”, zegt leerkracht Annelies Holemans.

Hoeveel Leuvense scholieren er morgen naar Brussel trekken voor de wekelijkse klimaatactie van Anuna De Wever valt moeilijk te voorspellen maar uit een kleine rondvraag bij de scholen blijkt toch dat er steeds meer jongeren op de klimaatkar springen. Waar we wel zeker van zijn, is dat het morgen weer druk zal worden in Leuven want op het Ladeuzeplein verzamelen de leerlingen van heel wat basisscholen voor klimaatactie ‘Le(u)ven voor het Klimaat’. Dat initiatief ontstond in freinetschool De Zevensprong en kreeg al snel bijval van heel wat andere Leuvense scholen.

“Al minstens 17 lagere scholen uit Leuven nemen deel aan de actie, vaak met meerdere klassen”, zegt leerkracht Annelies Holemans van De Zevensprong. “Het initiatief om ook op de Leuvense straten actie te voeren, kwam van de leerlingen zelf. Ze willen op die manier laten zien dat ook de lagere scholen en kleuterscholen aandacht vragen voor het klimaat. We schatten dat er minstens 2.000 leerlingen op het Ladeuzeplein in Leuven meer aandacht zullen vragen voor een beter klimaat.”

Mohamed Ridouani

Een groot succes maar de initiatiefnemende leerlingen van De Zevensprong haalden dan ook alles uit de kast om hun leeftijdsgenoten te overtuigen. Zo maakten ze onder meer een affiche maar ook een video. “In dat filmpje nodigden ze de andere scholen in Leuven uit om zich aan te sluiten bij de actie. Met succes zoals nu blijkt. Het is fantastisch want op zo’n grote opkomst hadden we niet durven hopen. Het is hoopvol dat ook de kinderen van de lagere scholen zo begaan zijn met het klimaat en beseffen dat er iets moet veranderen. Burgemeester Mohamed Ridouani komt alvast langs om te luisteren naar de leerlingen van de Leuvense basisscholen en naar het klimaatlied dat de beiaardier zal spelen.”

KlimaLeuven

Ook volgende week zal er overigens protest weerklinken in de Leuvense straten want dan staat er een mars van KlimaLeuven op het programma. Een aantal leerlingen van SALCO, Paridaens en HDC lanceerden een initiatief om over alle onderwijsnetten heen een actie te organiseren in eigen stad. “Wij zijn tot nu altijd naar Brussel getrokken maar we willen de leerlingen die niet kunnen gaan omdat ze te jong zijn of niet mogen ook een stem geven. We willen een laagdrempelige en vrijblijvende klimaatmars organiseren in Leuven, ter versterking van de wekelijkse actie in Brussel. Onze klimaatmars zal op donderdag 7 februari op het Ladeuzeplein vertrekken”, besluiten de geëngageerde leerlingen Gijs, Robbe en Raphaëlle.