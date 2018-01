17 miljoen euro voor scholenbouw 02u40 0

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) maakt in totaal 17 miljoen euro subsidies vrij voor scholenbouw in Vlaams-Brabant. Het gaat om projecten in het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs. Met de subsidies zet Crevits de vernieuwings- en moderniseringsbeweging van de schoolgebouwen in Vlaanderen voort. "Nog nooit waren de investeringen in scholenbouw zo hoog als tijdens deze legislatuur", zegt Crevits.





Meer concreet krijgt in de regio Leuven vrije kleurterschool Blauwput in Kessel-Lo een bedrag van 64.321 euro. Ook het Sint-Albertuscollege in Heverlee mag rekenen op een subsidie, en wel van 58.039 euro. (BMK)