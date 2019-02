16-jarige slachtoffer van zinloos geweld in Leuven Gerechtelijk onderzoek loopt naar minderjarige verdachten Kim Aerts

10 februari 2019

15u52 0 Leuven Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar een vechtpartij eind januari in het Bruulpark in Leuven. Daar kreeg een 16-jarige jongen uit Huldenberg zware slagen van drie agressievelingen die alles filmden. Het zou gaan om minderjarigen.

Het filmpje dat de jongeren verspreidden op sociale media, terwijl ze hun slachtoffer aftuigden in het Bruulpark, keert als een boemerang terug in hun gezicht. De video van het zinloze geweld werd ondertussen bijna 80.000 keer bekeken en massaal gedeeld. Op de beelden is te zien hoe ze de tiener benaderen. “Waarom doet gij zo tegen mij? Vriend, luister”, klinkt het door de man die de eerste vuistslag uitdeelt. Daarna volgt nog een karatetrap waarop twee kompanen zich ook mengen in het gevecht. Ze slaan en schoppen het slachtoffer terwijl hij op de grond ligt. Een vierde persoon registreert alles met zijn smartphone.

Dries Van Langenhove

Dries Van Langenhove, de oprichter van Schild & Vrienden, pikte het filmpje op en deelde het op zijn Facebookpagina. “In een filmpje dat ik kreeg doorgestuurd is te zien hoe een Vlaamse jongen in elkaar geslagen wordt door een groepje allochtonen en daarbij zelfs schoppen in zijn gezicht krijgt. Deel deze beelden zodat de ogen van de mensen eindelijk opengaan”, aldus Van Langenhove op Facebook.

Er komen zo veel racistische opmerkingen op en daar staan wij helemaal niet achter Moeder slachtoffer

De moeder van het slachtoffer reageert verbouwereerd op de post van Van Langenhove. “Daar vallen zo veel racistische opmerkingen te lezen en daar staan wij helemaal niet achter. Mijn zoon wil daar niet meer mee geconfronteerd worden. Wij laten de lokale recherche hun werk doen”, reageert de moeder. Zij zal zich maandag opnieuw aanmelden bij de politiediensten. Haar zoon belandde na de slagen in het ziekenhuis met gekneusde ribben en en kneuzingen in het gezicht.

“Hij kende die jongens totaal niet. Hij werd beschuldigd van een probleem waar hij niks mee te maken had”, laat zijn boezemvriendin weten. “Telkens we erover beginnen klapt hij toe”, reageert een andere kennis. “Hij wou er niet veel over kwijt maar het verhaal deed al snel de ronde. Sinds dat Van Langenhove het bericht gedeeld heeft, wordt hij er voortdurend over aangeklampt.” De aangifte van het voorval liep binnen bij de politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) maar ondertussen heeft de recherche van de zone Leuven het onderzoek op zich genomen. “In het Bruulpark zelf hangen geen camera’s daarom zullen wij ook camerabeelden in de buurt opvragen”, zegt commissaris Marc Vranckx. De verdachten zouden allemaal nog minderjarig zijn en leerlingen zijn van twee Leuvense middelbare scholen. Als het tot een gerechtelijke vervolging komt, zullen ze zich moeten verantwoorden voor de jeugdrechter. De jongen die alles filmde, riskeert minstens vervolging voor schuldig verzuim.