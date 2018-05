15de editie openlucht kappersdorp 29 mei 2018

Op 23 juni vindt de 15de editie van het Grootste Openlucht Kappersdorp ten voordele van Kom op tegen Kanker plaats. Het Kappersdorp is na 14 edities een bekend begrip geworden, en een vast, onmiskenbaar onderdeel van De Langste Dag. Voor deze 15de editie keert het Kappersdorp terug naar de Grote Markt, waar geïnteresseerden van 12 tot 20 uur hun haar kunnen laten kappen voor het goede doel. De Leuvense kappers knippen en kappen nu al 14 jaar met veel passie en overtuiging tijdens De Langste Dag te Leuven.





Voor deze 15de editie op 23 juni 2018 keert het Kappersdorp terug naar de Grote Markt, recht in het hart van De Langste Dag, waar alles jaren geleden ook begonnen is. Van 12 tot 20 uur kunnen de bezoekers hun haar laten wassen, knippen en drogen voor het goede doel, ook de barbiers zullen weer aanwezig zijn.





Annemie Struyf is opnieuw de trotse meter van het Kappersdorp. In 2017 konden de Leuvense kappers een cheque van 35.000 euro overhandigen aan Kom op tegen Kanker. En in totaal reeds meer dan euro 112.000. Dit jaar mikken ze op nóg meer. (ADPW)