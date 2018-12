157.391,67 euro voor mobiliteitsplannen in scholen Bart Mertens

30 december 2018

13u50 2 Leuven De provincie Vlaams-Brabant investeert in duurzaam woon-schoolverkeer. In totaal krijgen 36 scholen uit onze regio een subsidie van 157.391,67 euro. Onder meer scholen uit Bierbeek, Haacht, Herent en Tremelo krijgen financiële ondersteuning. “De scholen krijgen hulp van Dr. Mobi om hun project uit te werken. Sinds 2011 investeerde de provincie al 1.121.546,59 euro in duurzaam woon-schoolverkeer”, zegt Tom Dehaene.

De provincie Vlaams-Brabant blijft inzetten op duurzaam woon-schoolverkeer. “Een veilige schoolomgeving is belangrijk. Minstens even belangrijk is kinderen en jongeren verkeers- en fietsvaardig maken. Stappen en trappen bieden heel wat voordelen. Je verplaatst je milieuvriendelijk en het is vooral gezond”, zegt Tom Dehaene (CD&V). De provincie wil met subsidies scholen stimuleren om van wandelen en fietsen de evidentie te maken. De scholen die meewerken, hebben het hele schooljaar verhoogde aandacht voor verkeersveiligheid, fiets- en verkeersvaardigheid en duurzame mobiliteit. Met de subsidie investeren ze onder meer in materiaal voor de verkeerslessen, in fietsen of in een fietsenstalling. De kaap van 1 miljoen euro is ondertussen overschreden. “Met de 36 projecten van dit schooljaar komt de teller op 1.121.546,59 euro subsidies te staan”, aldus een tevreden Tom Dehaene.

180 scholen

Sinds de start van het project in 2011 klopten al 180 scholen bij de provincie Vlaams-Brabant aan voor hulp bij de uitwerking van hun mobiliteitsproject. Voor basisschool De Kraal Centrum in Herent en BO Ter Bank (BuSO en BuBaO) uit Heverlee is het dit schooljaar de eerste keer dat ze een Dr. Mobi-project indienden.