156 finalisten voor 33ste wiskundeolympiade 24 mei 2018

De Vlaamse Wiskunde Olympiade was dit jaar toe aan de 33ste editie en is uitgegroeid tot een klassieker in de Vlaamse scholen. Gisteren stond in de Leuvense aula Pieter De Somer de prijsuitreiking op het programma. Liefst 156 leerlingen bereikten dit jaar de finale in Brussel. Zij kregen allemaal een mooi prijzenpakket cadeau. Voor drie scholieren krijgt de olympiade nog een internationaal vervolg. Het zijn overigens niet noodzakelijk de drie eersten in de stand want er wordt rekening gehouden met verschillende factoren bij de selectie. Zij mogen ons land vertegenwoordigen op de 59ste International Mathematical Olympiad in juli die wordt georganiseerd in Roemenië. Ons land organiseerde de internationale wedstrijd nog nooit maar hoopt op beterschap wat dat betreft in de toekomst. Meer info: www.vwo.be (BMK)