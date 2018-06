15 maanden cel voor sigarettendieven 22 juni 2018

03u09 0 Leuven Een dertiger uit Leuven en een veertiger uit Diest zijn veroordeeld tot 15 maanden cel voor verschillende winkeldiefstallen. Ze stalen in totaal voor zo'n 4.000 euro aan tabak. Eenmaal gingen ze met vissticks aan de haal.

Tony K. (37) uit Leuven had het vooral gemunt op filialen van Colruyt en Spar tussen Leuven en Hasselt. In een 20-tal winkels, onder meer in Aarschot, Tienen, Landen en Scherpenheuvel-Zichem ging hij met sigaretten en tabak aan de haal. Soms werd hij geholpen door zijn kompaan Gert V. (40) uit Diest. Samen stalen ze voor zo'n 4.000 euro aan rookwaren.





K. werd op 13 januari betrapt. Negen dagen later werd V. in de boeien geslagen. Die laatste had ook een mes op zak. De twee zijn geen onbekenden voor het gerecht. Ze kampen beiden met een drugsverslaving.





De dertiger stond op het moment van de feiten onder probatie. "Er zijn onvoldoende garanties dat zij niet opnieuw strafbare feiten zullen plegen. Enkel een langdurige residentiele opname kan een hulp zijn voor de beklaagden om van hun verslavingsprobleem af te geraken", besloot de rechter in het vonnis. Ze werden beiden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden en een boete van 208 euro. (KAR)