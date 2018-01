15.600 feestvierders veilig van oud naar nieuw met De Lijn 02u37 0

De chauffeurs van De Lijn Vlaams-Brabant hebben afgelopen avond en nacht zowat 15.600 feestvierders vervoerd. Dat zijn er een 2.000 minder dan vorig jaar. Op de feestbussen in het Pajottenland en de zuidelijke rand van Brussel/Oost-Brabant/de Noordrand was de stijging van het aantal reizigers het grootst. Ook in Leuven werden de bussen traditiegetrouw druk gebruikt. De nacht verliep zonder noemenswaardige incidenten. In de omgeving van Leuven en het Hageland stapten bijna 10.200 feestneuzen op de bus. Dit zijn er iets minder dan vorig jaar. De topbestemming was net zoals de voorbije jaren het centrum van Leuven. Vooral de as 335 deed het goed, met ongeveer 800 reizigers. Naast enkele streeklijnen die druk gebruikt werden, zoals 395 (Leuven-Hoeilaart) en 5 (Leuven-Vaalbeek), scoorde ook lijn 8 (Leuven-Bierbeek-Opvelp) en lijn 284 (Leuven - Boortmeerbeek) erg goed. (ADPW)