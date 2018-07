15,5 % minder energie verbruikt 16 juli 2018

Ten opzichte van de nultelling in 2011 daalden in 2017 de CO2-uitstoot en het energieverbruik en nam het aandeel hernieuwbare energie toe bij de provincie Vlaams-Brabant. Daarmee zit de provincie op koers voor haar energiedoelstellingen. De provincie Vlaams-Brabant besliste in 2015 om tegen eind 2019 haar eigen energieverbruik met 20% te verminderen, 55% minder CO2 uit te stoten en te streven naar 20% eigen hernieuwbare energieproductie. "We zijn op de goede weg", zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor Milieu en Duurzaamheid. "Het totale energieverbruik van alle provinciale sites daalde in 2017 met 3,5% ten opzichte van 2016 en 15,5% ten opzichte van de nulmeting in 2011. In 2017 stootte de provincie 41,6% minder CO2 uit ten opzichte van de nulmeting in 2011." Het voorbije jaar werd er vooral resultaat geboekt door verbeteringen in de zwembadinstallaties, de vervanging van de bestaande verlichting door energiezuinige LED-verlichting en het correct instellen en opvolgen van de klimaatsystemen. Op dit moment produceert de provincie Vlaams-Brabant 165.029 kWh eigen hernieuwbare energie. Dit is ruim 2,5 % van het totale energieverbruik. (BMK)