15.379 bezoekers voor Artefact 10 maart 2018

Festival Artefact kon tussen 13 februari en 1 maart liefst 15.379 bezoekers bekoren. Met het thema 'This Rare Earth - Stories from Below' dook Artefact ondergronds, speurend naar verhalen over geologische materialen, conflictmineralen en zeldzame aardelementen. In totaal kregen de bezoekers tijdens deze editie 236 rondleidingen. "Als curatoren zijn we zeer verheugd dat Artefact alweer een groot en enthousiast publiek kon bereiken. We blikken terug op een geslaagde editie", zeggen curatoren Karen Verschooren (STUK) en Ils Huygens (Z33). Ook schepen Denise Vandevoort (sp.a) is tevreden. "Deze editie van Artefact sprak mij persoonlijk heel sterk aan. Ik deel de bekommernissen om onze aarde en de grondstoffen maar ook de machtsstrijd om die grondstoffen die kapitaal en winst betekenen voor sommigen, en armoede en uitbuiting brengen aan de anderen." Artefact is een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met de stad Leuven en wordt mede ondersteund door de Dienst Cultuur en de Groep Wetenschap & Technologie van KU Leuven. STUK wordt eveneens ondersteund door de Vlaamse overheid. (BMK)