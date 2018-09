15.000 euro voor MS dankzij Leive Vloms 04 september 2018

De organisatie van festival Leive schenkt 15.000 euro aan het onderzoek naar multiple sclerose (MS). Dat maakte mede-initiatiefnemer Erik De Rop gisteren bekend op de Oude Markt die afgelopen zomer vlot vol liep voor optredens van Sam Gooris, Sergio en Willy Sommers. "Leive Vloms blijft in alle opzichten groeien. Onze eerste editie was goed voor 10.000 bezoekers en bijna 13.000 euro voor het MS-Centrum in Melsbroek. De tweede editie lokte 12.000 liefhebbers van het Vlaamse lied naar de Oude Markt met een opbrengst van 15.000 euro dankzij de gulle giften van het publiek. Op naar de derde editie op vrijdag 2 augustus 2019 en dan zal er minstens één vrouwelijke artieste op het podium staan", aldus de voorzitter van mede-organisator vzw Oude Markt. Ook Jan Heremans, zelf MS-patiënt en het gezicht van Leive Vloms, is in de wolken met het resultaat. "Bijna 30.000 euro op twee edities. Dit had ik nooit durven dromen. Ik blijf dromen van een medicijn om MS te genezen en de opbrengst van Leive Vloms kan helpen in het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte." (BMK)