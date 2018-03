145 bedrijven op Jobfair VTK 17 maart 2018

VTK, de faculteitskring van de studenten burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven, organiseerde onlangs de jaarlijkse Jobfair in de Brabanthal.





Van 10 tot 17 uur gingen zo'n 145 bedrijven op zoek naar toekomstige werknemers. Met die opkomst is de Jobfair van VTK meteen ook de allergrootste jobbeurs voor ingenieurs in de BeNeLux.





"Door haar jarenlange traditie van professionalisme is VTK Jobbeurs niet enkel uitgegroeid tot een vaste waarde voor de studenten burgerlijk ingenieur maar ook de studenten wetenschappen, bio-ingenieur of industrieel ingenieur kunnen er terecht in hun zoektocht naar een eerste job. We legden pendelbussen in om vanuit Leuven de Brabanthal eenvoudig te bereiken", zegt Vincent Tombeur, groepscoördinator VTK Bedrijvenrelaties. Meer info: jobfair.vtk.be





