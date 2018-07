14 nieuwe polyvalent verzorgenden klaar om aan het werk te gaan 13 juli 2018

14 enthousiaste cursisten ontvingen deze week hun getuigschrift van polyvalent verzorgende/zorgkundige en zullen ongetwijfeld een meerwaarde zijn voor de zorgsector. De meesten hebben al zicht op werk. Voor het verwerven van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om dit beroep vakkundig uit te oefenen, kregen zij een 10 maanden durende opleiding georganiseerd door Landelijke Thuiszorg in Wijgmaal.





Een opleiding polyvalent verzorgende/zorgkundige leidt tot een officieel attest en biedt kans op tewerkstelling zowel in de thuiszorg als in een ziekenhuis of een woon-en zorgcentrum.





(ADPW)