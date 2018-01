14-jarige Leuvenaar verantwoordelijk voor brandstichting 02u32 0

Een 14-jarige jongen uit Leuven heeft toegegeven dat hij aanwezig was bij de brandstichtingen aan de chirolokalen aan de Kerkstraat in Aarschot. "De verlaten lokalen werden grotendeels in de as gelegd. Getuigenverklaringen leidden al snel naar enkele minderjarige verdachten. Op 11 januari werden drie minderjarige jongens verhoord over de feiten door de recherche van politie Aarschot. Een 15-jarige jongen uit Aarschot bekende dat hij brand had gesticht in de lokalen. Hij zal voor de jeugdrechter worden geleid. Een 14-jarige jongen uit Leuven gaf toe dat hij bij de feiten aanwezig was. Hij wordt verder opgevolgd door het parket van Leuven. Een derde vriend, een 14-jarige uit Herenthout, werd ter beschikking gesteld van het parket van Mechelen", deelt het parket mee. (ADPW)