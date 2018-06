14 bestuurders blazen positief 11 juni 2018

02u27 0

De verkeerspolitie heeft vrijdag- en zaterdagnacht op twintig verschillende locaties alcoholcontroles uitgevoerd. In totaal werden 542 bestuurders aan een alcoholtest onderworpen. Daarvan hadden er 14 te veel gedronken. Er werd onder meer gecontroleerd aan het Hogeschoolplein, de Mechelsestraat en de Tiensestraat. Ook in de deelgemeenten was de verkeerspolitie actief. Dat was het geval in de Albert Dejonghestraat, het Vuntcomplex, de Geldenaaksebaan en de Naamsesteenweg. De politie schreef ook nog een tiental pv's voor uiteenlopende overtredingen zoals het niet dragen van de veiligheidsgordel. Tijdens de actie werd eveneens een kleine hoeveelheid softdrugs aangetroffen in een wagen. (BMK)