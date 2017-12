13.000 Leuvenaars zweren thuisleveringen af 02u45 0

Hebt ook u een pakje online besteld en thuis laten leveren met de feestdagen? U bent zeker niet de enige. Toch zweren meer dan 13.000 Leuvenaars thuisleveringen af. Daarmee willen ze files terugdringen, en luchtvervuiling en geluidsoverlast beperken. De schade van e-commerce is immers niet te onderschatten. Joris Beckers becijferde enkele weken geleden in zijn doctoraatsstudie dat de maatschappelijke schade van e-commerce zo'n 45.000 euro per dag kost. Een steeds groter wordende groep van prominente Leuvense bedrijven wil daar paal en perk aan stellen. Daarvoor werken ze samen met Bringme. Het Leuvense technologiebedrijf bracht drie jaar geleden al een innovatief systeem op de markt dat thuisleveringen overbodig maakt en tegelijk retourzendingen kan bundelen. De Bringme Box heeft intussen zijn weg gevonden naar bedrijven, overheidsgebouwen, appartementsgebouwen en universiteiten. De gebruikers laten hun bestellingen leveren in de Bringme Box, zodat al die private leveringen gebundeld geleverd worden.





