12 maanden cel voor winkeldief KAR

11 januari 2019

16u36 0 Leuven Een 44-jarige man uit Leuven is veroordeeld tot 12 maanden cel voor verschillende winkeldiefstallen vorig jaar in Leuven.

Laurent C. ging er telkens vandoor met alcohol of vuilniszakken. Hij is geen onbekende voor het gerecht. C. werd eerder al veroordeeld voor beschadigingen aan cafés op de Oude Markt in Leuven en voor weerspannigheid, intoxicatie en dronkenschap in het verkeer. De veertiger kan de fles maar moeilijk afzweren. “Uit het maatschappelijk verslag blijkt een problematiek aanwezig te zijn die dient te worden aangepakt met het oog op hervalpreventie”, merkte de rechter op. Hij gaf C. een celstraf van 12 maanden cel met uitstel onder voorwaarden. Zo moet C. onder meer een residentiële begeleiding volgen voor zijn verslavingsproblematiek.