12 maanden cel voor illegale dief 25 juli 2018

Een Algerijn die illegaal in het land verblijft is veroordeeld tot 12 maanden cel voor drie diefstallen in april van dit jaar. Youssef K. kwam op 17 april samen met een minderjarige kompaan aan met de trein in Leuven. Ze stalen een iPad uit een geparkeerde auto, gingen met een handtas aan de haal van een dame in een bakkerij en wandelden een optiek buiten met drie zonnebrillen ter waarde van 1.140 euro. Een medewerker van de opticien kon het duo lokaliseren in de Vital Decosterstraat en de politie verwittigen. Bij hun arrestatie hadden de twee de net gestolen zonnebril op hun hoofd. K. opereert onder verschillende aliassen en staat in Frankrijk gekend voor het plegen van vermogensdelicten. Hij heeft er ondertussen ook een toegangsverbod gekregen. Er werd een deskundige aangesteld om de leeftijd te bepalen van de Algerijn. "Meerderjarig", luidde de conclusie. Hij werd in totaal veroordeeld tot 12 maanden cel en 800 euro boete. Zijn minderjarige kompaan zal zich voor de jeugdrechter moeten verantwoorden. (KAR)