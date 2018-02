12-jarige jongen naar ziekenhuis na aanrijding 01 februari 2018

Een 12-jarige jongen uit Lubbeek was gisterochtend even voor 8 uur betrokken bij een verkeersongeval. Hij was te voet op weg naar school toen hij op het zebrapad op de Diestsesteenweg ter hoogte van de Molenstraat de rijbaan overstak. Toen hij halfweg was, werd hij aangereden door een auto en ging tegen de grond. Hij klaagde van pijn in de buikstreek en aan de linkerknie. Het slachtoffer werd met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. (ADPW)