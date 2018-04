117 foutparkeerders betrapt 09 april 2018

De politie heeft vrijdagnacht controles gehouden. Er werden 117 pv's opgesteld tegen foutparkeerders, waarvan 79 vlak bij het voetbalstadion van OHL, waar de Red Flames speelden. 102 bestuurders legden een alcoholtest af. Daarvan waren er twee positief. Verder werd er een 33-jarige man uit Kessel-Lo op de Erasme Ruelensvest tegengehouden nadat hij met de voorste mistlichten opreed, ondanks het heldere weer. Hij had alleen een Libisch rijbewijs, ongeldig in ons land, en reed met de auto van zijn vriendin. De onverzekerde bromfiets van een 31-jarige Leuvenaar werd in beslag genomen, nadat hij in de Tiensestraat in een verboden richting reed. De bromfiets was van een vriend. Na een telefoontje kwam die met een andere bromfiets opdagen. Die was evenmin verzekerd en werd ook in beslag genomen. Elf fietsers werden geverbaliseerd, omdat ze in een verboden richting fietsten. Een 26-jarige man uit Boechout werd even voor middernacht in de Parkstraat tegengehouden, omdat hij zonder achterlicht reed. Hij was niet opgezet met de controle en wilde zijn identiteitskaart niet laten zien. Hij had te veel gedronken en werd naar de cel gebracht. (SVDL)