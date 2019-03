104 jaar vakmanschap van Mafrans: een wonderbaarlijke geschiedenis Bart Mertens

28 maart 2019

13u00 0

-In 1915 waagt Philippe Mafrans (eerste generatie, nvdr) zijn kans met een zaak in landbouwwerktuigen aan ‘Den Blauwe Hoek’ op de hoek van de Brusselsestraat en de Ridderstraat. De wekelijkse dierenmarkt op het nabijgelegen Sint-Jacobsplein trok immers heel wat boeren aan.

-In 1921 verhuist Mafrans zijn bloeiende zaak naar een pand in de Diestsestraat waar hij ook werktuigen ging produceren. Eerst in hout, later uit koper en gietijzer. De winkel specialiseerde zich ook in de alom gekende ‘Leuvense stoven’.

-Mafrans blijft innoveren en introduceert de elektrische huishoudapparaten in het assortiment. In 1953 richten de zonen (tweede generatie, nvdr) van oprichter Philippe Mafrans een vennootschap op. Voor de eerste automatische wasmachines, vaatwassers en diepvriezers moest je bij Mafrans in Leuven zijn.

-Sinds 1983 wordt de zaak geleid door de vier broers (derde generatie, nvdr): Philippe, Vital, Louis en Ferdinand. Ze namen de belangrijke beslissing om de winkel in het stadscentrum te behouden en niet naar de stadsrand uit te wijken. De winkel werd ook opnieuw grondig gerenoveerd toen ook de kleine huishoudapparaten en elektrische fornuizen ingeburgerd geraakten.

-In 1997 werd “Het Kookhuys” aan de overkant van de straat een feit. Deze tweede zaak richtte zich vooral op het niet-elektrisch keuken- en huishoudgerei.

-Sinds 2010 gaan Mafrans en Het Kookhuys door het leven als ‘Kookhuys Mafrans’, een project dat in 2011 in Chicago bekroond werd met een ‘Global Innovation Award’.

-In 2015 worden de gebroeders Mafrans door het Leuvense stadsbestuur in de bloemetjes gezet voor de honderdste verjaardag van de bekende zaak.

-In 2019 weerklinkt het slotakkoord voor Mafrans in Leuven. De komende maanden is er nog een totale uitverkoop en dan is het einde verhaal voor een zaak die uitgroeide tot een begrip in Leuven en ver daarbuiten.