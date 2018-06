100ste draadloze pacemaker in UZ 19 juni 2018

Op donderdag 7 juni werd in UZ Leuven voor de honderdste keer een Micra-pacemaker geïmplanteerd. Dat is een minipacemaker van 27 millimeter die via een klein sneetje in de lies wordt ingebracht. "Eerste vergelijkingen tussen onderzoeken naar de conventionele en de minipacemaker wijzen erop dat er tot 50 procent minder complicaties zijn bij de plaatsing van een minipacemaker", zegt Christophe Garweg, cardioloog in UZ Leuven, die de honderdste ingreep met succes uitvoerde.





"Slechts bij twee van de honderd operaties die tot nu toe in UZ Leuven werden uitgevoerd, was er een verwikkeling zoals een lokale bloeding in de lies. De honderdste ingreep is zonder problemen verlopen", zegt dokter Garweg. Tot nu toe kan de minipacemaker bij slechts 20 tot 30 procent van de patiënten die een pacemaker nodig hebben gebruikt worden. Het toestel stimuleert namelijk slechts één kamer van het hart. Patiënten die ook stimulatie van de voorkamer nodig hebben, komen voorlopig niet in aanmerking. (BMK)