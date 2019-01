100 km extra fietssnelwegen in Vlaams-Brabant Nieuw bestuur krijgt ook kritiek en wel van Louis Tobback (sp.a) Bart Mertens

16 januari 2019

08u30 0 Leuven De provincie Vlaams-Brabant gaat tussen 2019 en 2024 liefst 100 kilometer fietssnelwegen aanleggen. Dat zegt gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V) naar aanleiding van de beleidsverklaring. Veel goede voornemens in het provinciebestuur maar ook kritiek vanuit de oppositie. “Het is ongehoord dat de vergoeding van de voorzitter van de raad naar omhoog gaat met 250 %”, zegt Louis Tobback (sp.a).

De provincie Vlaams-Brabant wil zich ook de komende jaren profileren als een efficiënte streekmotor. Vlaams-Brabant moet een topregio blijven en zelfs nog verder versterken op economisch gebied zonder het groene aspect uit het oog te verliezen. Die boodschap bracht beleidsverklaring van het nieuwe provinciebestuur met CD&V, Open Vld en N-VA aan boord. Ook het Vlaamse karakter van de provincie Vlaams-Brabant krijgt overigens de nodige aandacht in de vooropgestelde pijlers. “Vlaams-Brabant heeft sinds haar ontstaan vaak pionierswerk geleverd”, zegt eerste gedeputeerde Bart Nevens (N-VA). “Die dynamiek zit vervat in het DNA van onze provincie. Vanuit onze coördinerende rol laten we ook de komende jaren bedrijven, universiteiten, gemeentebesturen, intercommunales, vrijwilligers en organisaties samenwerken. Onze regio zal de kansen van de nieuwe digitale technologieën niet missen.”

Expertisecentrum

Het nieuwe provinciebestuur lanceert daarom een expertisecentrum dat slimme toepassingen zal uitwerken ten voordele van de gemeentebesturen en de inwoners. “We gaan sterk inzetten op de ondersteuning van hoogtechnologische en innovatieve bedrijven maar ook op de leefbare kleinhandel en kernversterking”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels (Open Vld). De nieuwe beleidsploeg onderschrijft ook de ‘Agenda 2030’ voor duurzame ontwikkeling. Ze gaat duurzaamheid als een rode draad doorheen alle beleidsdomeinen weven. “We gaan onze inwoners blijven stimuleren om duurzame keuzes te maken. We willen nog meer mensen op de fiets krijgen en we steken wat dat betreft een tand bij. We willen 100 kilometer extra fietssnelweg realiseren”, laat gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V) optekenen.

Provinciedomeinen

Ook niet onbelangrijk: de provinciedomeinen. Of met andere woorden: de provinciale domeinen blijven het visitekaartje van de provincie. “Door het aantrekken van regionale en nationale activiteiten zal er sterker worden ingezet op de zichtbaarheid van de domeinen”, aldus gedeputeerde Ann Schevenels.

Veel mooie plannen maar toch was er ook kritiek vanuit de oppositiebanken. Uiteraard tekende Louis Tobback (sp.a) als kersvers provincieraadslid voor die kritiek. Het provinciebestuur wil de vergoeding voor provincieraadsvoorzitter Linda De Dobbeleer-Van den Eede (N-VA) immers meer dan verdubbelen van 4.427,94 naar 10.712,76 euro per jaar. “Toch straf. N-VA wil de provinciebesturen afschaffen maar als ze er zelf inzitten dan verhogen ze de vergoeding voor de voorzitter met 250 %. Hoe krijg je dat uitgelegd aan de mensen op straat? Zelfs met al mijn ervaring weet ik het niet. Veel hoge principes maar die tellen blijkbaar niet als het over hun eigen postjes gaat…” Het protest van Tobback haalde evenwel niets uit want de verhoging van de vergoeding werd goedgekeurd.